Янукович наговорил комплиментов президенту Туркменистана

{1-} Президент Украины Виктора Януковича считает большой честью визит в Украину своего туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова.

На встрече с Бердымухамедовым во вторник в Киеве Янукович лично поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах, назвав выбор туркменского народа "мудрым решением", передаёт Интерфакс – Украина.

"Я уверен, что ваш визит для Украины является знаковым событием, и мы высоко ценим то, что это, фактически, второй визит после вашей инаугурации, блестящей победы на президентских выборах. Для нас это тоже большая честь… мудрость туркменского народа побеждает все", - сказал Янукович на встрече с Бердымухамедовым.

Глава украинского государства назвал Туркменистан стратегическим партнером Украины в торгово-экономических отношениях.

По словам Януковича, уровень товарооборота между двумя странами в 2011 году возрос более, чем в три раза по сравнению с 2010 годом, и составил $1 млрд 200 млн.

Президент Украины отметил, что между двумя странами много общего. "Нас объединяют подходы в развитии наших государств", - заявил Янукович.

Кроме того, он назвал общим в политике двух стран он назвал внеблоковость, поскольку государства не входят ни в какие военно-политические блоки.

Бердымухамедов в феврале 2007 года был избран президентом страны, а в феврале 2012 года был переизбран на второй срок.

Ранее Главред сообщал, что в рамках визита предполагается подписание межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинско-туркменского сотрудничества, в частности в области науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.

фото: president.gov.ua

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