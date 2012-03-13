Новые подробности убийства бен Ладена: соратники считали его маразматиком

13 марта 2012, 12:18

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Пакистанский генерал в отставке Шаукат Кадир заявил, что соратники Усамы бен Ладена посчитали, что он впал в старческий маразм, и могли решить от него избавиться.

По его утверждению, американские и пакистанские спецслужбы вполне могли получить ценную информацию о местонахождении убитого лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена от его же собственных соратников.

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Генерал провел расследование, в ходе которого выяснил много подробностей о пребывании бен Ладена в Пакистане, пишет во вторник французская газета «Фигаро», изучившая копию доклада Шауката Кадира, сообщает Интерфакс-Украина.

В документе, насчитывающем 66-страниц, в частности, рассказывается о том, как главарь террористов, бежав из Афганистана, сумел проникнуть в пакистанскую зону расселения племен. В этом случае Ладену оказали помощь базирующиеся в Пакистане талибы.

По данным Кадира, в 2002 или 2003 году некоторые соратники лидера «Аль-Каиды» пришли к выводу, что он впал в старческий маразм.

«Тогда главари «Аль-Каиды решают, по сути, отправить его на пенсию, при этом не исключая его полностью из своих рядов. Фигура бен Ладена была им нужна, так как она привлекала «спонсоров», желающих принять участие в финансировании деятельности группировки», - отмечает СМИ.

В результате, в 2005 году в «Аль-Каиде» выделяют для бен Ладена и его семьи дом в городе Абботтабаде. Там он прожил до 1 мая 2011 года, когда лидер террористов погиб в ходе операции спецназа США.

Генерал в отставке подчеркивает, что существует целая серия интересных предположений по поводу того, кто передавал разведке Пакистана и США данные о Ладене.

Так, по одной из версий, данные передавали сами руководители «Аль-Каиды», которым стал мешать впавший в маразм бен Ладен. Они вполне могли передать в Исламабад данные о том, где прячется их главарь. Пакистанская сторона, в свою очередь, могла передать эту информацию в США.

Также существует предположение о том, что информацию разведчикам передавала одна из жен руководителя террористов.

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Кадир также обнаружил, что в июле 2010 года пакистанские разведчики обратили внимание на дом бен Ладена в Абботтабаде. Здание показалось им подозрительным, и они направили своему командованию запрос. Авторы документа просили ЦРУ использовать спутники для наблюдения за домом. Однако в итоге командование пакистанской разведки не передало в США эту просьбу. В связи с этим, автор доклада предполагает, что в службе разведки могли быть люди, симпатизировавшие бен Ладену, которые решили не передавать запрос ЦРУ.

СМИ передали доклад бывшему эксперту французской разведки Алену Шуе. Изучив материалы, он назвал доклад «полным и хорошо документированным».

В то же время, на сайте Wikileaks среди нескольких миллионов секретных документов американской разведывательно-аналитической компании Strategic Forecasting Inc. похищенных хакерами из группы Anonymous была опубликована переписка, ставящая под сомнение официальную версию того, что случилось с телом «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Если верить опубликованным данным, убитого лидера «Аль-Каиды» не хоронили в море, а доставили в США.

фото: warriorpublications.wordpress.com

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