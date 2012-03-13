В Петербурге сносят бани, где мылся Ленин (ФОТО)

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В Петербурге сносят Удельные бани, которые были построены в первой половине XIX века.

Как утверждает руководитель общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Малинкович, Удельные бани сносят без каких-либо обсуждений, несмотря на запрет прежней администрации города», - сообщил коммунист.

По его словам, бани являются историческим памятником: в них перед отъездом в Финляндию мылся Владимир Ленин, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Малинковича, они намерены просить парламентских коммунистов направить запрос губернатору, чтобы выяснить, как было принято это решение, и кто за этим стоит», - сказал он.

«Придется в будущем установить табличку о том, что здесь находились уникальные бани, где мылся Ленин», - отметил он.

По мнению Малинковича, главной причиной сноса здания является коммерческая заинтересованность.

Летом 2010 года губернатор Петербурга Валентина Матвиенко обещала, что после реконструкции здание сохранит свое назначение.

«Что касается Удельных бань. При всем уважении, что там мылся Владимир Ильич Ленин, это баня все-таки 1834 года. И закрылись они не из-за продажи, а из-за того, что находились просто в аварийном состоянии. Но, безусловно, судьбе этой бани ничего не угрожает. После реконструкции она так и останется баней, только уже в хорошем цивилизованном виде», - сказала она.

В начале августа 1917 года Владимир Ленин, скрываясь от преследования Временного правительства, нелегально уехал со станции Удельная на паровозе N 293 в Финляндию.

фото: tv100.ru, citywalls.ru

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