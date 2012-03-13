Юрист: Луценко нужно срочно менять адвоката

{1-} Генеральный директор «Украинской юридической компании» Олег Мусиенко считает, что защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко недорабатывает. При этом заносчивого адвоката Алексея Баганца нужно срочно менять, пока он не «завалил» апелляцию.

Об этом юрист заявил в комментарии «Главреду».

Мусиенко подчеркнул, что рассмотрение апелляций, поданных защитой Луценко, обречено на провал и суд их не удовлетворит. «В апелляциях он (Баганец – Ред.) не сказал ничего нового, кроме того, что уже было сказано в суде первой инстанции», - считает юрист.

«Баганец, несмотря на свой опыт бывшего работника прокуратуры, очень заносчивый, но он не смотрит на фактические обстоятельства дела. Все необходимо юридически обосновывать и пытаться избегать политики. Этого не делается, потому, думаю, эти апелляционные жалобы не удовлетворят», - выразил свое мнение Мусиенко.

«Раньше я советовал Тимошенко, но она не послушала, теперь говорю Луценко: нужно немедленно сменить защитника для того, чтобы у апелляции появилось что-то новое. Существует такая практика, когда в апелляционном производстве принимает участие адвокат, который не присутствовал во время рассмотрения дела в суде первой инстанции. Смена защиты на этой стадии является очень действенной мерой. Иначе все эти апелляции обречены на поражение», - подчеркнул юрист.

Ранее «Главред» сообщал о том, что защита Луценко подала в Апелляционный суд Киева апелляцию на приговор суда по делу своего подзащитного, в которой на 90 страницах «разгромили приговор, который вынесен судебной коллегой во главе с судьей Сергеем Вовком»

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