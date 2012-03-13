Азаров заявил, что 10 лет принимал только правильные решения

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что реализация социальных реформ, инициированных Президентом Виктором Януковичем, не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели.

Об этом Азаров сказал сегодня в ходе встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине, передает УНИАН.

Премьер также заявил, что с 2002 года не принял ни одного решения, которое приводило бы к негативным последствиям для экономики.

«Возникают сразу же к нам вопросы, а не нарушите ли вы стабильные макроэкономические показатели, не разыграется ли инфляция, не будет ли включен печатный станок? А мы разве похожи на тех людей, которые принимают решения необдуманно и не понимают, чем эти решения могут обернуться для макроэкономической ситуации? Разве за эти годы - а мы практически работаем с 2002 года с перерывами - разве мы принимали хоть одно решение, которое приводило бы к негативным последствиям для экономики? Приведите такие примеры. Вы их не найдете», - сказал Азаров.

Он считает социнициативы Президента самой масштабной системной реформой за 20 лет.

«Я без преувеличения скажу, что это самая масштабная за 20 лет, самая системная реформа социальной защиты наших людей, такого еще не было», - сказал он.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млрд вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

"Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам", - сказал глава государства.

Также Президент поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

Новости по теме:

Янукович потребовал регулировать цены на лекарства

Выплатой «Витиной тысячи» Азаров хочет вернуть доверие украинцев

Азаров назвал газовый контракт с Россией несправедливым

Янукович пообещал украинцам дешевые кредиты на жилье

Азаров приказал подготовить выполнение обещаний Януковича