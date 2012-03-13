В Раде зарегистрирован законопроект об амнистии Тимошенко и Луценко

13 марта 2012, 12:58

{1-} В Верховную Раду внесён проект закона «Об амнистии в 2012 году», который предполагает освобождение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

 Данный законопроект зарегистрирован в парламенте под № 10174 во вторник, 13 марта. Инициатором законопроекта является народный депутат Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба «Фронта змін».

В частности, законопроект предлагает уменьшить число лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и не представляющих значительной общественной опасности. Документом предлагается применить амнистию прежде всего к наиболее незащищенным и социально уязвимым категориям осужденных, в том числе несовершеннолетним, беременным, пожилым людям, инвалидам.

Проект закона предусматривает объявление амнистии осужденным по статьям Уголовного кодекса, которые допускают двоякое толкование и применение. В частности, речь идет о статье 365 УКУ, которая, согласно резолюции ПАСЕ, слишком широка в применении и, по сути, позволяет криминализацию обычных политических решений. Как следствие, это приводит к незаконному и необоснованному уголовному преследованию оппозиционных политических деятелей со стороны судебных и правоохранительных органов.

Законопроектом предлагается распространить действие закона об амнистии в 2012 году на лиц, осужденных по статьям 191, 365 Уголовного кодекса Украины, по которым, среди прочего, осуждены Тимошенко и Луценко.

Кроме того, проект закона предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и закон Украины «О применении амнистии в Украине», которые позволят признать лиц, освобожденных на основании акта амнистии, как таких, которые не имеют судимости.

Следовательно такие лица будут обладать полным объемом прав и полномочий, включая право быть выдвинутым кандидатом в народные депутаты Украины и быть избранным по результатам выборов в октябре 2012 года.

«В стране, где из каждой тысячи вынесенных приговоров только два оправдательные, нет честного правосудия. Этот закон призван исправить ошибки правосудия», - заявил Яценюк.

«Этот закон станет точкой в политических преследованиях. Он восстановит справедливость по отношению к Юлии Тимошенко и Юрия Луценко», - подчеркнул политик.

Ранее «Главред» сообщал, что 8 февраля Верховная Рада Украины отклонила законопроект о декриминализации статей, по которым осуждена Юлия Тимошенко и судят Юрия Луценко.

Рада отклонила законопроект № 9759 от 31 января 2012 г. инициированный народным депутатом Виктором Швецом о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции. "За" принятие законопроекта проголосовал 159 из минимально необходимых 226.

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