Ляшко принес в Раду тушку (ФОТО)

{1-} Лидер Радикальной партии Украины, внефракционный нардеп Олег Ляшко принес в Верховную Раду несколько плакатов с изображением тушки курицы с надписью «Тушкам вход запрещен».

Он повесил картинку на дверях парламента, а во время заседания Рады поднимал над головой и показывал депутатам и журналистам. Потом поднес к спикеру Владимиру Литвину.

«Продажные «тушки» в отечественном парламенте - стыд и позор! Такого нельзя представить ни в одной другой стране Европы. Именно благодаря тушкам преступный режим Януковича получил большинство в парламенте, а Азаров стал премьер-министром. Дохлые куры украинского парламентаризма прислуживают организованно-преступному формированию - «Партия регионов», - отметил Ляшко.

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Он призвал задуматься, кто привел «тушек» в парламент. По словам нардепа, это сделали БЮТ и НУ-НС.

«Они, обманывая своих избирателей брали в список практически любого, кто давал бабло. Сегодня несчастная Юля сидит в тюрьме, а «бютовцы» за спиной снова продают места в списке!», - добавил Ляшко.

Ранее «Главред» сообщал, что после того как Раде разразился «тушкогейт», когда экс-бютовец нардеп Роман Забзалюк рассказал о подкупе депутатов, которым платили по 450 тыс. долл. за выход из оппозиционных фракций, исключенный из БЮТа Ляшко попросился назад, однако парламентская фракция БЮТа отклонила его просьбу. При этом сам Ляшко заявил, что ему отказали во вступлении по указанию Януковича.

Фото Фейсбук Ляшко

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