Азаров пообещал 2-комнатные квартиры по 200 тысяч

{1-} Для обеспечения квартирами людей, которые стоят в очередях, необходимо на протяжении 10 лет строить 100 тысяч квадратных метров доступного жилья ежегодно. При этом, по мнению премьер-министра Николая Азарова, стоимость квадратного метра не должна превышать 500 долларов.



Об этом глава правительства заявил во время ознакомления с ходом строительства метрополитена в направлении станций "Ипподром" и "Одесская площадь" во вторник, сообщает УНН.

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"Необходимо строить доступное жилье в экономном варианте. Двухкомнатная квартира должна быть площадью до 50 квадратных метров, а стоимость квадратного метра не должна превышать 500 долларов", - пояснил Азаров. Следовательно, стоимость такой квартиры составит около 200 тыс. грн.



"У нас полтора миллиона человек находятся в очереди на жилье. Причем эта очередь практически не двигается. Люди стоят в очереди по 20-30 лет. Для того, чтобы сдвинуть эту очередь с места, необходимо строить хотя бы 100 тыс. доступного жилья в год . Тогда лет через 10 можно было бы эту проблему решить ", - отметил глава правительства.



Он добавил, что сейчас цены на квартиры сверхвысокие, и их необходимо уменьшать.

Ранее Главред также сообщал, что Государственная поддержка при покупке ипотечного жилья под низкую процентную ставку будет касаться тех людей, которые не могут самостоятельно купить недвижимость. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«Инициатива, безусловно, должна быть адресной, и в первую очередь касаться людей наиболее социально не защищенных. Это в основном касается и молодежи в том числе, и других людей, независимо от их возраста, которые нуждаются в жилье, которые не могут сами заплатить достаточно высокую цену», – объяснила она.

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