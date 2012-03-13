Юрист рассказал о правах и обязанностях Тимошенко в колонии

{1-}Находящаяся в Качановской колонии экс-премьер Юлия Тимошенко сможет руководить партией из-за решетки и даже получать зарплату, но ей все равно придется работать и тратить лишь те деньги, которые она заработает в колонии, считает адвокат Виталий Сердюк.

«Тимошенко может отказываться от работы, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Но, если диагноз не подтвердится и пенитенциарная служба признает ее достаточно здоровой для данной трудовой деятельности, экс-премьер должна будет взяться за станок», - рассказал адвокат «Сегодня».

В соответствии со статьей 118 Уголовно-исполнительного кодекса, приговоренные к лишению свободы должны работать в местах и на работах, которые определяются администрацией колонии, подчеркнул Сердюк.

При этом Тимошенко вполне может сохранять статус лидера «Батьківщини». «Если устав партии позволяет осужденному лицу возглавлять партию, тогда это допустимо. Заключенному прямо не запрещено состоять в политической партии. Данный вопрос остается на усмотрение той или иной партии», - добавил адвокат.

Кроме того, «в соответствии со статьей 143 УИК Украины, заключенный имеет право тратить в месяц для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости деньги, заработанные в колонии, в сумме до 100% минимального размера заработной платы», - поясняет Сердюк.

Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики заявили о том, что Тимошенко продолжает отказываться выполнять режимные требования для осужденных Качановской исправительной колонии и носить спецодежду, кроме того она отказывается «участвовать в трудовой и воспитательной деятельности учреждения», т.е. работать.

фото: tymoshenko.ua

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