РПЦ удивлена решением Британии о запрете носить крестики (ВИДЕО)

Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, отреагировал на решение властей Великобритании запретить ношение христианской символики в рабочее время.

Священник усмотрел в решении властей наличие двойных стандартов. Протоирей обратил внимание на тот факт, что в Соединенном королевстве, например, сикхам не запрещают носить тюрбаны, а мусульманам — хиджабы. Эту религиозную атрибутику позволено открыто носить даже полицейским.

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По его словам, государство должно с уважением относиться к желанию верующих христиан носить открыто нательный крестик, пишут Вести.ру.

«Не дело государства указывать верующим, чему их религия учит на самом деле, а чему нет — они должны сами это решать. Если человек считает для себя важным открытое ношение креста, то, значит, таков его выбор, и этот выбор нужно уважать», — уверен священнослужитель.

«Конечно, в некоторых случаях униформу не совсем уместно сочетать с ношением крупного креста или другого религиозного символа, но в большей части случаев человек должен быть свободен в выборе своего образа жизни и демонстрации этого образа жизни. Тем более, что в некоторых христианских конфессиях ношение того или иного христианского символа достаточно распространено», — уточнил Чаплин.

Между тем, право христианина носить нательный крестик на работе защищено статьей №9 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о всеобщем праве на свободу мысли, совести и религии.

В будущем Европейский суд по правам человека собирается рассмотреть требование британских властей запретить публичное ношение крестиков. В том случае, если оно будет удовлетворено, отказ снять символ христианской веры может стать законной причиной для увольнения работника.

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