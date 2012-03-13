Немецкие медики рекомендовали Тимошенко стационарное лечение

{1-} Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко нардеп Сергей Власенко обнародовал заключение немецких врачей относительно состояния здоровья экс-премьера, в котором подчеркивается необходимость немедленного стационарного лечения Тимошенко.

«Первый курс стационарного лечения должен начаться немедленно», - зачитал Власенко во вторник на брифинге в Киеве выдержку из заключения немецких врачей, сообщает «Интерфакс-Украина»

При этом он подчеркнул, что обнародованный в понедельник, 12 марта, пресс-релиз Госпенитенциарной службы – это «позорная прокламация».

Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики распространили сообщение, в котором подчеркнули, что Качановская колония обеспечена в полном объеме необходимыми медпрепаратами для лечения Тимошенко.

фото: tymosenko.ua

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