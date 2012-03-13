Бютовцы заблокировали трибуну Рады

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Нардепы-бютовцы заблокировали трибуну Верховной Рады и выкрикивают «Банду – геть», о чем из здания парламента сообщает корреспондент «Главреда».

Этот демарш они устроили после того, как председатель Верховной Рады Владимир Литвин пытался поставить в повестку дня изменения в законы о реформировании нефтегазового комплекса.

Оппозиционера опасаются, что некоторые нормы закона предусматривают возможность приватизации украинской газотранспортной системы.

Как оппозиция блокировала Раду и спасала трубу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Последний раз БЮТ блокировал трибуну 24 февраля. Тогда около 30 депутатов фракции «БЮТ»-«Батькивщина» заблокировали трибуну и президиум, протестуя против рассмотрения законопроекта о реформировании НАК «Нафтогаз Украины». Заодно бютовцы вывесили на ложе президиума транспарант с надписью «Юле – волю!».

Оппозиционеры протестовали против намерения парламента рассмотреть внесенный правительством законопроект, коим право решать вопросы реорганизации предприятий НАК «Нафтогаз Украины» передается Кабмину.

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