Тимошенко хочет лечиться только в Берлине

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В Государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской колонии, настаивает на стационарном лечении за рубежом, а именно: в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин).

Как говорится в сообщении пресс-службы, 12 марта во время посещения врачами в жилом помещении Качановской исправительной колонии Тимошенко не дала согласия на проведение медицинского осмотра, в частности измерение температуры тела и артериального давления.

«Также она категорически отказалась от предложенной немецкими и украинскими врачами программы дальнейшего консервативного и реабилитационного лечения, настаивая на стационарном лечении за рубежом, а именно в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин)», - сообщили в ГПтСУ, добавив, что об этом говорится в соответствующем акте отказа, составленном врачами.

В свою очередь персоналом колонии Тимошенко был разъяснен порядок получения медицинской помощи осужденными и заключенными в пенитенциарных заведениях Украины, отметили в пресс-службе.

Также тюремщики напоминают, что 7 марта на рабочей встрече немецких и украинских врачей были сформированы окончательные рекомендации относительно дальнейшего терапевтического лечения Юлии Тимошенко с проведением комплекса реабилитационно-оздоровительных процедур, в частности массажи, водное шиатсу, мануальная терапия, гальванические ванны, лечебная гимнастика, електрофорез.

«Администрацией колонии созданы необходимые условия для проведения всех этих терапевтических мероприятий», - заверяют тюремщики.

фото: tymoshenko.ua

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