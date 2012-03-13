Украина договаривается с Туркменистаном о поставках газа

{1-}Украина продолжает переговоры с Туркменистаном о возможности прямых поставок туркменского газа, о чем заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Мы продолжаем диалог по этому поводу», - сказал он журналистам во вторник, 13 марта, в Киеве, отвечая на вопрос о том, о каких объемах поставок туркменского газа в Украину может идти речь, сообщает Интерфакс-Украина.

Бойко также сообщил, что в 2012 году объем транзита российского газа по территории Украины будет на уровне 100 млрд куб м в год.

Комментируя сообщение о снижении объемов транзита газа по украинской территории на 12%, министр отметил: «Пока наша ГТС загружается в полном объеме».

Ранее «Главред» сообщал, что в октябре 2011 года премьер Николай Азаров заявил: в течение шести месяцев Украина получит доступ к трубе, по которой сможет качать туркменский газ.

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