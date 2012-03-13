На Донбассе умер шахтер

{1-} В понедельник, 12 марта, в Енакиево Донецкой области скончался горнорабочий очистного забоя шахты им. Карла Маркса госпредприятия «Орджоникидзеуголь» 1965 года рождения.

Как рассказал техинспектор труда Укруглепрофсоюза при Енакиевском теркоме Александр Кучумов, после выполнения наряда по ведению текущего прогноза в забое штрека №41-875 метров в 10.20. ГРОЗ выехал из шахты. В 12.15., находясь в мастерской сейсмопрогноза, он почувствовал себя плохо. Ему оказали первую помощь и в 13.30. машиной реанимационно-противошоковой группы отправили в городскую больницу №2.

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Но, к сожалению, усилия медиков оказались тщетны, в 15.35. из больницы было получено сообщение о смерти шахтера. Предварительной причиной смерти врачи называют инсульт правой половины головного мозга с левосторонним гимопорезом на фоне гипертонического криза.

Ранее «Главред» сообщал, что в Донецкой области скончались семеро горняков, обгоревших при взрыве на шахте «Северная» госпредприятия «Дзержинскуголь». Как установило следствие, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при ведении взрывных работ.

фото: www.dnop.kiev.ua

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