Медведев напоследок ввел для чиновников «презумпцию виновности»

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Президент России Дмитрий Медведев 13 марта подписал Национальный план борьбы с коррупцией на 2012-2013 годы.

Документ предусматривает принятие закона о контроле за расходами госслужащих. Они должны будут отчитываться о крупных сделках, например, о покупке недвижимости. Если же чиновник не сможет объяснить происхождение потраченных им солидных средств, его уволят, а приобретенное имущество конфискуют, передает ИТАР-ТАСС.

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Нынешняя правовая система РФ и, в частности, используемый в ней принцип презумпции невиновности, не позволяют применять к чиновникам, имеющим подозрительно большие доходы, меры уголовно-правового характера, если не доказано, что они получили эти средства преступным путем.

Медведев напомнил, что предыдущий план действовал в 2010- 2011 годах и «позволил сформировать законодательные и организационные основы борьбы с коррупцией», но «теперь нужно идти дальше». Президент пояснил, что очередным шагом станет контроль за расходами госслужащих.

Термин «незаконное обогащение» может употребляться только тогда, когда преступление выявлено и доказано. Во всех остальных случаях следует говорить об обогащении «неизвестного происхождения», отметил Медведев.

Тем не менее, по его словам, «меры ответственности к тем, чьи расходы явно превышают доходы, могут быть приняты в рамках других процедур». У таких чиновников могут потребовать «данные об источниках израсходованных средств, которые подтвердят законность их получения».

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Такие сведения, по словам президента, должны представляться, если сумма одноразовой сделки, совершенной чиновником или членами его семьи, превышает трехгодовой суммарный доходы семьи по основному месту службы.

Как заявил Медведев, если проверка выявляет, что расходы явно превышают доходы чиновника, и это лицо не может объяснить их происхождение, это служит основанием как для увольнения чиновника с госслужбы, так и для того, чтобы обратить имущество, которое приобретено на неизвестные доходы, в собственность государства».

Он отметил, что информация о расходах может быть истребована у лиц, замещающих государственные должности, государственных и муниципальных служащих.

В соответствии с законопроектом эти категории «обязаны предоставлять сведения о том, какие средства были потрачены ими или членами их семей (супруги и несовершеннолетние дети) на приобретение определенных видов имущества» - «недвижимости, ценных бумаг (акций), транспортных средств». «Речь идет о таких сделках, которые в той или иной форме фиксируются государством», - подчеркнул президент РФ.

По его словам, информация о несоответствии доходов и расходов может предоставляться не только правоохранительным органам, политическим партиям, Общественной палате, СМИ, но и общественным объединениям, любым заинтересованным лицам.

фото: piter.tv

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