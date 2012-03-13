В Украине введут единый номер экстренной помощи «112»

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Во вторник, 13 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении закон «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112». За соответствующий законопроект проголосовали 245 народных депутатов, из минимально необходимых 226 голосов.

Согласно закону, вместо нескольких номеров вызова служб экстренной помощи, а именно: 101 (пожарная), 102 (милиция),103 (скорая помощь), 104 (аварийная газовая служба) вводится единый телефонный номер 112, по которому можно будет обратиться во всех экстренных случаях, сообщает «РБК-Украина».

На этапе внедрения единый телефонный номер 112 будет использоваться параллельно с существующими номерами вызова служб экстренной помощи.

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Согласно статье 6 (п.4) закона для обеспечения обработки экстренных вызовов операторы центров 112 будут иметь право использовать информацию, содержащуюся в базах данных операторов телекоммуникаций, в частности: для абонента фиксированной телефонной связи - абонентский номер, фамилию, имя, отчество, наименование и адрес; для абонента подвижной (мобильной) связи - абонентский номер и местонахождение на момент совершения экстренного вызова. Все вызовы будут приниматься круглосуточно, а звонки на номер 112 будут бесплатными.

Согласно проекту закона, стоимость внедрения службы экстренной помощи населению «112» обойдется государству в 503 млн грн. Закон, в случае его подписания Президентом, вступает в силу на следующий день после опубликования.

Ранее «Главред» сообщал, что в первую очередь система будет полноценно работать в четырех городах, принимающих Евро-2012 - Киеве, Львове, Донецке и Харькове. А к концу 2012 года абсолютно во всех городах Украины.

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