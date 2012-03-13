На встрече с Януковичем депутаты обсудят его социнициативы

{1-} Руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов на встрече с Президентом Виктором Януковичем намерен узнать видение главы государства по реализации его новых социальных инициатив.

"Сегодня Президент пригласил, если оппозиция наша придет на эту встречу, значит, они могут высказать все, что они посчитают нужным, высказать Президенту в личной встрече", - сказал Ефремов на брифинге во вторник.

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Лидер фракции Партии регионов уточнил, что встреча пройдет в администрации президента. "Мы будем на этой встрече точно", - сказал он.

При этом политик отметил, что Президент разослал приглашения на эту встречу для всех лидеров парламентских фракций, передаёт Интерфакс – Украина.

"У нас идет рабочая встреча с Президентом. И в рамках рабочей встречи мы обсуждаем весь спектр вопросов, которые сегодня стоят либо в экономической, либо в политической плоскости, либо в решении социальных вопросов в нашем государстве. Не будет исключением и сегодняшняя встреча", - добавил он.

"С серьезными инициативами президент выступил на расширенном заседании Кабинета министров Украины. Нас интересует порядок реализации этих инициатив, нас интересует, какие средства необходимо аккумулировать для того, чтобы эти инициативы были реализованы, и в какой временной период все это может осуществиться", - сказал Ефремов.

Он также отметил, что эти вопросы депутаты уже обсуждали с представителями Кабинета министров Украины.

Ефремов выразил надежду, что в пятницу состав Кабмина будет в парламенте и во время часа вопросов правительству, депутаты получат ответы на эти вопросы.

"Сегодня на встрече с президентом мы хотим прояснить его точку зрения по тем вопросам, которые сегодня есть в обществе", - резюмировал он.

Ранее Главред сообщал, что 13 марта запланирована встреча Президента Украины Виктора Януковича с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности и оппозиционных. Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента сегодня, передает пресс-служба Президента.

Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были затронуты в обращении к главе государства от руководителей парламентских фракций БЮТ-Батькивщина Андрея Кожемякина и НУ-НС Николая Мартыненко от 21 февраля 2012 года.

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