МИД рассказал, когда Украина подпишет соглашение с Евросоюзом

{1-} В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение об ассоциации, между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано до конца марта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров.

«Мы ожидаем проведения парафирования соглашения до конца текущего месяца в Брюсселе», - сказал он.

По словам Дикусарова, после парафирования стороны начнут подготовку соглашения к подписанию. Дикусаров отметил, что эта процедура предусматривает значительную техническую работу, в том числе подготовку аутентичного перевода текста соглашения на украинский язык и языки стран-членов ЕС, передает УНИАН.

Дикусаров также отметил, что Министерству иностранных дел Украины известно о подготовке в Верховной Раде Украины соответствующего заявления относительно скорейшего заключения соглашения об ассоциации.

«Мы надеемся, что это заявление будет поддержано всеми фракциями Верховной Рады, ведь подписание соглашения об ассоциации является национальным интересом Украины и интересом украинских граждан», - добавил он.

Ранее Главред писал, что председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что Украина и Евросоюз парафируют Соглашение об ассоциации Украина–ЕС в ближайшее время, однако до его ратификации необходимо будет решить ряд проблем.

«Мы завершили работу над Соглашением о политической ассоциации и установлении всеохватывающей зоны свободной торговли», – сказал Литвин.

«Этот документ готов к парафированию и я ожидаю, что он будет парафирован в ближайший период», – добавил спикер.

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