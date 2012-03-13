Мусульмане создают свой Facebook – по законам шариата

13 марта 2012, 15:15

{1-}

Мусульмане создают собственную социальную сеть Salamworld, в которой «контент, сервис и программы сайта будут соответствовать нормам шариата»,

Целевой аудиторией сайта, по предположениям разработчиков, станет «молодое подрастающее мусульманское поколение, современные мусульманские семьи, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться Facebook в силу своих религиозных убеждений, и новое поколение общественных лидеров среди мусульман», передает «Би-Би-Си».

Веб-сайт для новой социальной сети уже готов. Его оформление немного напоминает Facebook – темно-синей полосой по верху экрана и сочетанием синего и желтого цветов в оформлении. Сайт будет функционировать на восьми языках: английском, французском, русском, арабском, малайском, турецком, фарси и урду.

Сеть уже имеет три офиса – в Стамбуле, Москве и Каире – и планирует открыть, по крайней мере, еще один, в Юго-Восточной Азии. Представитель московского отделения Давуд Кахраманов уверен, что основным аргументом для создания социальной сети, объединяющей людей по религиозному признаку, является появление в существующих социальных сетях материалов, которые могут оскорбить чувства мусульман. «Это фотографии, это записи, это группы, которые носят откровенно антимусульманский характер», – пояснил Кахраманов.

Кахраманов уверен, что основным аргументом для создания социальной сети, объединяющей людей по религиозному признаку, является появление в существующих социальных сетях материалов, которые могут оскорбить чувства мусульман.

«Есть проблема в том, что сегодня в социальных сетях часто мусульмане встречаются с немусульманским контентом, который противоречит нормам шариата. Это фотографии, это записи, это группы, которые носят откровенно антимусульманский характер», – сказал он.

Эксперт по социальным сетям Антон Меркуров полагает, что создание социальной сети по религиозному или национальному признаку вряд ли можно считать обоснованным. «Я наблюдал за последние лет пять целый ряд попыток создать отдельные национальные сети – не на базе уже существующих, а отдельно, – и ни одна из этих попыток не увенчалась успехом», – сказал он.

Новости по теме:

Facebook становится «персонализированной газетой»

В Индии суд заставит Google и Facebook включить цензуру

Иранский аятолла считает грехом регистрацию в Facebook

В Бангладеш преподавателя посадили за заметки в Facebook

Англичане обвиняют Facebook в разводах

Facebook поможет потенциальным самоубийцам

 
 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять