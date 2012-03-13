Мусульмане создают свой Facebook – по законам шариата

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Мусульмане создают собственную социальную сеть Salamworld, в которой «контент, сервис и программы сайта будут соответствовать нормам шариата»,

Целевой аудиторией сайта, по предположениям разработчиков, станет «молодое подрастающее мусульманское поколение, современные мусульманские семьи, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться Facebook в силу своих религиозных убеждений, и новое поколение общественных лидеров среди мусульман», передает «Би-Би-Си».

Веб-сайт для новой социальной сети уже готов. Его оформление немного напоминает Facebook – темно-синей полосой по верху экрана и сочетанием синего и желтого цветов в оформлении. Сайт будет функционировать на восьми языках: английском, французском, русском, арабском, малайском, турецком, фарси и урду.

Сеть уже имеет три офиса – в Стамбуле, Москве и Каире – и планирует открыть, по крайней мере, еще один, в Юго-Восточной Азии. Представитель московского отделения Давуд Кахраманов уверен, что основным аргументом для создания социальной сети, объединяющей людей по религиозному признаку, является появление в существующих социальных сетях материалов, которые могут оскорбить чувства мусульман. «Это фотографии, это записи, это группы, которые носят откровенно антимусульманский характер», – пояснил Кахраманов.

Кахраманов уверен, что основным аргументом для создания социальной сети, объединяющей людей по религиозному признаку, является появление в существующих социальных сетях материалов, которые могут оскорбить чувства мусульман.

«Есть проблема в том, что сегодня в социальных сетях часто мусульмане встречаются с немусульманским контентом, который противоречит нормам шариата. Это фотографии, это записи, это группы, которые носят откровенно антимусульманский характер», – сказал он.

Эксперт по социальным сетям Антон Меркуров полагает, что создание социальной сети по религиозному или национальному признаку вряд ли можно считать обоснованным. «Я наблюдал за последние лет пять целый ряд попыток создать отдельные национальные сети – не на базе уже существующих, а отдельно, – и ни одна из этих попыток не увенчалась успехом», – сказал он.

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