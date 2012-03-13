Восточная Африка охвачена эпидемией странной болезни

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Первые медицинские центры по оказанию помощи детям, которые страдают так называемым «кивательным синдромом», открылись в Уганде.

Эта редкая болезнь встречается исключительно в небольшом районе восточной Африки: на юге Южного Судана, севере Уганды и южных районах Танзании.

Заболевание поражает в основном детей в возрасте от 5 до 15 лет. Его природа неизвестна, эффективных методов лечения нет. За период с августа по декабрь 2011 года в северной Уганде было зафиксировано около тысячи случаев заражения, 66 детей скончались, пишет Би-Би-Си.

Синдром получил название из-за характерных кивательных движений головой, наблюдающихся во время припадков. Болезнь вызывает также задержку в физическом и интеллектуальном развитии.

Ученые обратили внимание на то, что наиболее уязвимой группой являются дети из крайне бедных семей.

фото: tert.am

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