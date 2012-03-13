Янукович обвинил оппозицию в антинародной позиции

{1-} Возможное препятствование оппозиции принятию законопроектов, направленных на реализацию социальных инициатив Президента будет означать оппозицию к народу, а не к власти, уверен глава государства Виктор Янукович.

"Что касается работы по этим направлениям (работа с социальными законопроектами – ред.), с оппозицией, то я не знаю, у кого повернется язык сказать что-то против. Какая здесь может быть оппозиция? Это же не оппозиция ко мне или к правительству. Это оппозиция к народу, фактически. Ну, пусть попробуют. Я убежден, что будет соответствующий ответ от людей, если не сразу, то со временем", - заявил Янукович на встрече с руководством Верховной Рады Украины и лидерами фракций большинства во вторник в Киеве.

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Говоря о подготовленных новых социальных инициативах, Янукович отметил, что принятие соответствующих законопроектов – это обязанность власти и "тянуть дальше нельзя", передаёт Интерфакс – Украина.

Президент также не согласен с утверждениями о том, что эти инициативы сделаны "под выборы".

"А скажите, пожалуйста, у нас есть период времени, не связанный с выборами? У нас перманентные выборы постоянно. Заканчиваются парламентские, дальше уже подготовка начинается к проведению местных выборов. Закончатся местные выборы – начнутся парламентские", - сказал президент.

На встрече с главой государства во вторник присутствуют председатель Верховной Рады Владимир Литвин, первый вице-спикер Адам Мартынюк, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, лидер фракции КПУ Петр Симоненко, лидер фракции Народной партии Игорь Шаров, лидер группы "Реформы и порядок" Игорь Рыбаков, а также первый вице-премьер Валерий Хорошковский и глава администрации президента Сергей Левочкин.

В начале встречи Янукович отметил, что также приглашал лидеров оппозиционных фракций для того, "чтобы мы имели обратную связь".

Лидеры оппозиционных фракций проигнорировали приглашение Президента, настаивая на отдельной встречи с ним.

Руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов на встрече с Президентом Виктором Януковичем намерен узнать видение главы государства по реализации его новых социальных инициатив.

"Сегодня Президент пригласил, если оппозиция наша придет на эту встречу, значит, они могут высказать все, что они посчитают нужным, высказать Президенту в личной встрече", - сказал Ефремов.

Лидер фракции Партии регионов уточнил, что встреча пройдет в администрации президента. "Мы будем на этой встрече точно", - сказал он.

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