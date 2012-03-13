Львовский облсовет выразил недоверие губернатору

{1-} Львовский областной совет признал неудовлетворительной работу губернатора области Михаила Костюка за 2012 год и выразил ему недоверие.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«На основании этого решения Президент должен дать надлежащую оценку деятельности главы Львовской облгосадминистрации Михаила Костюка», – заявил председатель Львовского облсовета Олег Панькевич.

За вотум недоверия губернатору проголосовали 74 депутата из 104 присутствующих, против - 20 , воздержались – 9, один бюллетень признали недействительным.

В решении облсовета указано, что свидетельством невыполнения губернатором своих функций стали рост безработицы, задолженность по выплате зарплат, низкие темпы экономического роста, усиление давления на СМИ, предпринимателей, депутатов местных советов и общественных деятелей.

«Глубокий анализ выполнения показателей программы социально-экономического и культурного развития Львовской области за 2011 год и реальное состояние дел в экономике и социально-культурной сфере вынуждает говорить о том, что на сегодняшний день руководство областной администрации не обладает реальным влиянием на ситуацию в области, не руководит социально-экономическими процессами в регионе и не способно обеспечить надлежащее выполнение функций, возложенных на областную администрацию», - отметила лидер фракции ВО «Свобода» во Львовском облсовете Ирина Сех.

Выступая перед депутатами, губернатор заявил, что возглавил Львовскую администрацию в самом конце минувшего года, поэтому считает некорректным давать оценку работе этого органа и своих предшественников.

«Я предлагал, чтобы информацию по результатам работы в минувшем году предоставили начальники ключевых управлений, поскольку я не работал в этой должности в 2011 году и мне не корректно оценивать работу областной администрации и уровень сотрудничества с областным советом», - пояснил он.

Костюк также подчеркнул, что считает важными для региона решение проблем создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, поэтому готов предоставить депутатам планы решения этих проблем на 2012 год, однако депутаты отказались слушать выступление губернатора.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 28 февраля Львовский областной совет также признал неудовлетворительной работу администрации области под руководством губернатора Михаила Костюка.

фото: zaxid.net

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