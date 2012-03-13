Еврокомиссия подтвердила, что соглашение с Украиной парафируют 30 марта

{1-} В Еврокомиссии отмечают, что Украина и Европейский Союз планируют подготовить парафирование соглашения об ассоциации, до 30 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер Стано.

“Технические команды двух сторон (ЕС и Украины) завершают обзор консолидированного текста с целью сделать возможным парафирование Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной главными переговорщиками 30 марта”, - сказал он.

Вместе с тем, Стано напомнил, что парафирование является техническим процессом, передает УНИАН.

“Что касается подписания, мы напоминаем договоренность лидеров на саммите (саммит Украина-ЕС – ред.) в декабре, что достижение Украины, в частности, в сфере уважения к общим ценностям и верховенству права будут иметь решающее значение для скорости ее политической ассоциации и экономической интеграции из ЕС, включая заключение Соглашения об ассоциации”, - отметил Стано.

Ранее Главред писал, что председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что Украина и Евросоюз парафируют Соглашение об ассоциации Украина–ЕС в ближайшее время, однако до его ратификации необходимо будет решить ряд проблем.

«Мы завершили работу над Соглашением о политической ассоциации и установлении всеохватывающей зоны свободной торговли», – сказал Литвин.

«Этот документ готов к парафированию и я ожидаю, что он будет парафирован в ближайший период», – добавил спикер.

фото: u-e-p.eu

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