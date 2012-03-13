Гостям Евро-2012 советуют сделать прививки перед посещением Украины

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Государственная санэпидемслужба рекомендует иностранным болельщикам, которые приедут в Украину на Евро-2012, вакцинироваться против кори.
Об этом заявил представитель санэпидемслужбы Виктор Ляшко, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Государственная санэпидслужба направит в посольства стран-участниц просьбу донести до сведения болельщиков: если они собираются посетить Украину и у них нет прививки против кори, или они не переболели корью, им следуют вакцинироваться», - подчеркнул медик.
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По словам Ляшко, спад заболеваемости корью в Украине прогнозируют до лета.
«Мы прогнозируем значительный спад заболеваемости корью до Евро-2012, однако риск инфицирования все-таки возможен», - сказал представитель санэпидслужбы.
Вместе с тем Ляшко отметил, что рост заболеваемости корью характерен для европейских стран, в частности, отмечен рост числа заболевших в Румынии и Великобритании.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Всемирная организация здравоохранения предупредила фанов, которые приедут на Евро-2012 в Украину, о необходимости срочно сделать прививки от кори и краснухи.
ВОЗ также выпустила памятку, в которой предупредила о риске подхватить бешенство, туберкулез, ботулизм и диарею.
фото: clinika7ya.ru
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