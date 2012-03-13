В Британии полиция арестовала шесть человек из медиа-империи Мердока (ВИДЕО)

13 марта 2012, 15:48

Скотланд-Ярд произвел серию новых арестов по скандальному делу о незаконном прослушивании сотрудниками таблоида News of World сообщений телефонной почты известных британцев.

Под стражу взяты шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. В настоящий момент следователи допрашивают их в полицейских участках Лондона, а также графств Бакингемшир и Оксфордшир. Представители лондонской полиции отметили, что все задержания были произведены по итогам консультаций с Королевской прокурорской службой.

Среди тех, кто в данный момент взят под стражу, находится и бывший исполнительный директор принадлежащего Руперту Мердоку медиахолдинга News International Ребекка Брукс, одна из главных фигуранток скандала, передает ИТАР-ТАСС.

News International объединяет британские печатные активы принадлежащей Мердоку компании News corporation, включая газеты Times, Sunday Times, Sun и Sun of Sunday. Последняя из них заменила News of World, закрытую в минувшем году в результата скандала о прослушивании.

Разразившийся конфликт также «похоронил» и карьеру Брукс, которой в прошлом году пришлось подать в отставку.

Однако недавно имя Ребеки Брукс вновь появилось на первых полосах газет уже в связи с новым «лошадиным» скандалом, прозванном с чьей-то легкой руки «хорсгейтом» по аналогии с «Уотергейтом». Дело в том, что на фоне неопровержимых доказательств премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону все-таки пришлось 10 дней назад выступить с признанием, что в один из моментов до всеобщих выборов 2010 года, приведших его к власти, он ездил верхом на лошади по имени Раиса, принадлежавшей Чарли Бруксу - мужу Ребеки. Эта информация лишь подтвердила наличие в свое время неформального характера отношений между тогда еще лидером оппозиции Кэмероном и ведущими администраторами медиа-империи Мердока.

 Напомним, руководству News of the World вменяют в вину получение незаконного доступа к конфиденциальной информации, подкуп сотрудников Скотленд-Ярда, которым, предположительно, предоставлялись крупные вознаграждения в обмен за сведения, полученные по закрытым каналам. По первым двум обвинениям начато официально расследование.

 Видео: vesti.ru

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