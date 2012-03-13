За резню в Гватемале бывший военный получил 6060 лет тюрьмы (ФОТО)

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В Гватемале суд приговорил бывшего военного Педро Пиментеля к 6060 годам тюремного заключения по обвинениям в убийствах 201 человека в годы гражданской войны.

Педро Пиментель, которому 55 лет, был выдан Гватемале Соединенными Штатами в прошлом году.

Он стал пятым по счету бывшим военным, осужденным за участие в убийствах в деревне Дос-Эррес в 1982 году, пишет Би-Би-Си.

Этот приговор является в значительной степени символическим, так как максимальная длительность заключения составляет в Гватемале 50 лет, однако он указывает на возобновление попыток привлечь к суду тех, кто участвовал в репрессиях в годы гражданской войны.

Массовое убийство в Дос-Эррес было одним из самых трагических эпизодов войны, которая продолжалась 36 лет и сопровождалась страшными жестокостями.

В 1982 году специальное подразделение гватемальской армии под названием «каибилес» ворвалось в деревню, жители который, как подозревало командование, поддерживали партизан.

Многие жители Гватемалы потеряли близких в годы гражданской войны и до сих пор разыскивают их

В течение трех дней солдаты планомерно убивали мужчин, женщин и детей, расстреливая их или забивая палками, и сбрасывая тела в колодец.

Пиментель в течение многих лет жил в Калифорнии, но в 2010 году был арестован и выдан властям Гватемалы. Он отрицает свое участие в массовых убийствах.

Он получил по 30 лет за каждого убитого и еще 30 лет за преступления против человечности.

В январе этого года суд постановил, что бывший военный диктатор Эфраин Риос Монтт должен быть привлечен к судебной ответственности за преступления против человечности и геноцид.

Генерал Риос Монтт, которому 85 лет, находился у власти в 1982-1983 годах, и при его правлении были совершены самые страшные за всю историю гражданской войны массовые убийства.

Тогда правительственные войска уничтожали население многих деревень, населенных индейцами майа, в попытке лишить левых повстанцев народной поддержки.

По некоторым данным, к моменту окончания конфликта в 1996 году в Гватемале погибли около 200 тысяч человек.

Напомним, ранее суд Гватемалы приговорил четырех бывших военнослужащих к 6060 годам тюрьмы каждого за участие в массовой расправе над жителями деревни Лас Дос Эррес в декабре 1982 года во время гражданской войны.

Во время бойни в деревне были расстреляны, задушены или забиты молотками более 200 человек, таким образом, за гибель каждого из жителей деревни бывшие бойцы спецподразделения «Кайбилес» (Kaibiles) Карлос Кариса, Мануэль Поп, Рейес Колин Гуалип и Даниэль Мартинес Эрнандес получили по 30 лет.

фото: telesurtv.net, globalpost.com

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