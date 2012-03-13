Янукович не хочет перегружать бюджет, поэтому соцвыплаты будут поэтапными

{1-} Повышение социальных выплат будет происходить постепенно, не перегружая государственный бюджет. Об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор Янукович в ходе встречи с главой Верховной Рады, заместителями спикера и лидерами парламентских фракций.

"Если посмотреть на этот год, мы очень равномерно нагружаем бюджет. То есть, нет такого, чтобы произошла нагрузка в один какой-то месяц. Мы начинаем с апреля месяца и постепенно нагружаем бюджет до конца года. Дальше эта нагрузка перейдет уже на 2013 г. и будет продолжаться, то есть всё постепенно", - сообщил Янукович.

Он подчеркнул, что перед тем, как реализовывать программу социальных инициатив была проведена огромная работа, прежде всего, аналитическая, передаёт РБК-Украина.

"Мы прогнозировали какая ситуация будет дальше в государстве. И с учетом этих факторов, была подготовлена эта программа. Рабочая группа, которая занималась подготовкой этих предложений, она была на уровне правительства...Это очень важный шаг и мы вместе с вами должны это сделать. Это наш долг. И тянуть дальше времени уже нет", - сказал Янукович.

Ранее Главред также писал, что глава государства Виктор Янукович уверен, что возможное препятствование оппозиции принятию законопроектов, направленных на реализацию социальных инициатив Президента будет означать оппозицию к народу, а не к власти.

"Что касается работы по этим направлениям (работа с социальными законопроектами – ред.), с оппозицией, то я не знаю, у кого повернется язык сказать что-то против. Какая здесь может быть оппозиция? Это же не оппозиция ко мне или к правительству. Это оппозиция к народу, фактически. Ну, пусть попробуют. Я убежден, что будет соответствующий ответ от людей, если не сразу, то со временем", - заявил Янукович.

фото: president.gov.ua

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