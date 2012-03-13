Украина вошла в ТОП-10 на туристической выставке в Берлине (ФОТО)

Стенд «Самое время увидеть Украину», на котором были представлены принимающие города Евро-2012, занял 9 место на Международной туристической бирже в Берлине.

В работе выставки принимали участие представители 67 стран, сообщает «Украина-2012».

В этом году на стенде площадью 400 кв. м были представлены семь регионов: Киев, Донецк, Харьков, Одесса, Крым и Буковина.

Слоган украинского стенда – «Самое время увидеть Украину» - часть маркетинговой кампании страны.

«Принимающие города Евро-2012 целый год работали над определением привлекательных туристических продуктов и тем для мотивирования туристов провести отпуск в Украине, или использовать посещение чемпионата как причину первого визита к нам», - отмечают представители Украины на выставке.

Как отметил во время церемонии открытия стенда представитель Киева Александр Мазурчак, сегодня один из приоритетов для нашей страны – привлечение потенциальных туристов накануне Евро-2012.

По его словам, участие в выставке позволит показать будущим гостям красоту и богатую историю нашей страны, гостеприимство ее жителей и огромные перспективы для международных инвесторов.

Мазурчак подчеркнул, что Евро-2012 – это стимул для Киева и Украины развивать туристическое направление.

«Евро-2012 поможет увеличить количество въездных туристов в Украину на 30-40%», - заявили представители туристической отрасли Украины.

На церемонии побывал также министр экономического сотрудничества и развития Германии Дирк Нибель.

Всего в выставке ITB Berlin 2012 приняли участие 187 стран и 10,6 тысяч экспонентов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, один из директоров УЕФА Мартин Каллен заявил, что прогресс в развитии инфраструктуры, достигнутый хозяевами Евро-2012 – Украиной и Польшей –фантастический, он дает обоим странам шанс для дальнейшего развития.

фото: ukraine2012.gov.ua

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