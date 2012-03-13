Адвокат назвал ложью заявление, что Тимошенко хочет лечиться в Германии

{1-}Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко опровергает заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что экс-премьер хочет лечиться в Германии.

"Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия Тимошенко якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация", - заявил Власенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, "Тимошенко требует, чтобы лечение проходило строго по протоколу немецких врачей, которые в своем медицинском заключении отметили, что такое лечение возможно только в условиях стационара в специализированной клинике вне колонии".

Власенко отметил, что "немецкие врачи заявили о хроническом и сложном характере диагнозов, выявленных в результате обследования Юлии Тимошенко".

"Пенитенциарная служба вновь занимается провокациями и распространяет ложь", - отметил защитник.

Ранее Главред писал, что в Государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко настаивает на стационарном лечении за рубежом, а именно: в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите.

"12 марта во время посещения врачами в жилом помещении Качановской исправительной колонии Тимошенко не дала согласия на проведение медицинского осмотра, в частности измерение температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.

"Также она категорически отказалась от предложенной немецкими и украинскими врачами программы дальнейшего консервативного и реабилитационного лечения, настаивая на стационарном лечении за рубежом, а именно в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин)", - сообщили в ГПтСУ, добавив, что об этом говорится в соответствующем акте отказа, составленном врачами.

фото: tymoshenko.ua

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