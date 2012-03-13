Белорусским учителям приказали «стучать» на неблагонадежных учеников (ФОТО)

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Белорусская милиция возвращается к советской практике отслеживания неблагонадежных детей, но с учетом современных реалий. Во все институты и школы города Новополоцка из милиции были разосланы инструкции и анкеты, которые должны заполнять преподаватели и передавать в органы внутренних дел,

«C целью своевременного выявления лиц, входящих в неформальные молодежные группы, в том числе агрессивной направленности, необходимо выявить учащихся, входящих в них (эмо, готы, антифа и др»), - говорится в предписании, сообщает сайт «Говори Правду».

Для этого милиция предлагает провести «анализ образа жизни, увлечений, наклонностей каждого учащегося, обращая внимание на внешний вид (прическа, одежда, аксессуары), наличие атрибутики (ленточки, значки и др.), нетрадиционные приветствия, высказывания, склонность к рисованию на стенах, партах, в тетрадях и т.п.».

«Особое внимание» приказано «обращать на выявление лиц, разделяющих «скинхэдовские взгляды», считающих себя скинхэдами, а также футбольных фанатов и фанатов различных музыкальных направлений (панки, реперы, металлисты и др)». (Орфография во всех случаях сохранена - ред.)

Белорусские СМИ и болггеры обратили особое внимание на подчеркнутое требование милиционеров «исключить формальный подход» при слежке за учениками.

Местные СМИ выражает уверенность, что эта практика перекинется и на другие города страны, и расценивают «новополоцкий эксперимент» как начало тотальной охоты на белорусских детей.

Блоггеры, обсуждая эту информацию, напоминают, что в СССР была похожая практика, но тогда учителя сообщали о неподобающем поведении школьников их родителям на работу, а не в милицию.

фото: zapraudu.info, press.net.by

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