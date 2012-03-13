Дело по кровавому ДТП в центре Луганска передано в суд

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Следствие по уголовному делу относительно водителя, который 13 января врезался в праздничную толпу на Театральной площади в Луганске, завершено.
Об этом сообщает «Восточный вариант».
Как сообщили в милиции, досудебное следствие по делу закончено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
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Милиция признала отягчающим обстоятельством тот факт, что водитель иномарки в момент ДТП находился под воздействием наркотического вещества.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на Театральной площади в центре Луганска 13 января водитель автомобиля Nissan Tiida протаранил толпу людей, празднующих Новый год.
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Вследствие ДТП 13 жителей Луганска 1993-1997 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести.
От полученных ранений в больнице умерла девушка 1994 года рождения.
фото: topmedia
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