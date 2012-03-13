Американский беспилотник нанес удар по Пакистану: 15 погибших

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В Пакистане 15 человек, предположительно, боевиков, убиты в результате двух авиаударов, нанесенных американским беспилотником.

Ракетным атакам подвергся район у афганской границы, на территории зоны племен в Южном Вазиристане, сообщает Би-Би-Си.

По информации пакистанских спецслужб, среди убитых - два влиятельных полевых командира.

Напомним, 17 февраля в результате теракта в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 24 человека, более 50 получили ранения.

Как стало известно, террорист-смертник взорвал мощную бомбу на рыночной площади этого города в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По оценкам представителей спасательных служб Парачинара, состояние многих раненых оценивается как крайне тяжелое.

По мнению полиции, этот теракт – дело рук движения пакистанских экстремистов-талибов «Техрик-и-талибан Пакистан», так же как и подавляющее большинство других террористических вылазок в этой стране.

фото: presstv.com

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