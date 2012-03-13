В Афганистане талибы напали на правительственную делегацию (ВИДЕО)

В Афганистане талибы атаковали правительственную делегацию, которая посетила место трагедии в провинции Кандагар, где от рук американского бойца погибли мирные жители. Боевики открыли огонь по представителям, находившимся в мечети. В результате перестрелки погиб военнослужащий армии Афганистана. Два члена делегации, в их числе офицер службы безопасности, получили ранения. Трое экстремистов были уничтожены.

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По разным данным, в делегацию из Кабула входили и братья Хамида Карзая, президента Афганистана. Они собирались провести встречу с местным населением в округе Панжваи. Однако после атаки они изменили планы, срочно вернувшись в Кандагар, пишет ИТАР-ТАСС.

Напомним, 11 марта в провинции Кандагар военнослужащий сил НАТО покинул казарму с оружием в руках. Он устроил кровавую бойню в трех домах, расстреляв 16 мирных жителей. В числе погибших три женщины и девять детей.

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Руководство Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ISAF) сообщило об аресте преступника. Его дело будет рассмотрено военным трибуналом. Министр обороны США Леон Панетта не исключил, что убийце может быть вынесен смертный приговор.

В ответ на расстрел в Кандагаре талибы пригрозили жесткой местью. В их заявлении, распространенном через Интернет, говорится, что они будут убивать американских военных и отрезать им головы.

видео: telegraph.co.uk

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