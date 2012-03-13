Органы власти Украины задолжали Microsoft 800 миллионов

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Органы государственной власти Украины должны заплатить корпорации Microsoft за программное обеспечение около 800 миллионов гривен.

Об этом заявил директор «Microsoft-Украина» Дмитрий Шимкив, передает «Восточный Вариант».

По его словам, в органах государственной власти доля нелицензированных программ 71%.

«В данный момент мы не ведем переговоров с основными структурами, которые отвечают за выделение денег – Минфином и Кабинетом министров, но мы начали ряд переговоров с отдельными министерствами, в том числе и с МВД», - рассказал он.

Шимкив подчеркнул, что в силовые структуры – лидер по нелицензионным программам.

Исключения составляют разве что Служба безопасности Украины, пограничная и таможенная службы.

«Часть денег привлекаются по международным программам. В бюджете средства не заложены, но мы можем помочь Кабмину найти финансирование на легализацию», - добавил топ-менеджер Microsoft.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в феврале хакеры, взломавшие сервер МВД, нашли на нем и выложили в интернет пиратские версии программ корпорации Microsoft – Windows и MS Office.

фото: libweb.uoregon.edu

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