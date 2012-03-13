В Брюсселе самоубийца сбил у королевского дворца восемь полицейских (ФОТО)

Восемь бельгийских полицейских, сопровождавших на мотоциклах кортеж посла Катара в королевстве, получили ранения в результате наезда автомобилиста-самоубийцы.

В Брюсселе самоубийца на автомобиле врезался в эскорт катарского посла, прибывшего на прием к королю Альберту II.

Двое из полицейских получили серьезные травмы, еще один - критические. Посол в это время был на встрече с королем, сообщил представитель королевского дворца. Водитель автомобиля, которого задержали сразу после инцидента, также пострадал и был доставлен в больницу. Перед этим на допросе он признался, что пытался таким образом покончить с собой, пишет lenta.ru.

По словам очевидца, авария произошла очень быстро, так что невозможно было определить, намеренно ли водитель въехал в полицейских или случайно. Представитель полиции Астрид Кейсен (Astrid Kaisin) подчеркивает, что версия о покушении на членов королевской семьи или катарского посла исключается. Мэр Брюсселя Фредди Тилеманс (Freddy Thielemans) также настаивает на том, что это была попытка самоубийства.

В то же время брюссельская прокуратура охарактеризовала действия водителя как попытку убийства.

фото: irna.ir

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