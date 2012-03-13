Янукович запретил рекламу табачных изделий

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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о запрете рекламы табачных изделий, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно закону, реклама табачных изделий, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещаются: на радио и телевидении, в том числе кабельном, спутниковом, IP-телевидении, on-line-телевидении, мобильном телевидении, цифровом и эфирном телевидении и других средств передачи сигнала.
Реклама табака запрещается также в научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, литературно-художественных изданиях, в том числе во всех печатных СМИ, на транспорте, внешняя реклама, в местах проведения массовых мероприятий, в Интернете.
Законом запрещается спонсорство с использованием рекламы табачных изделий и названиями производителей, импортеров и продавцов табачных изделий теле- и радиопередач, театрально-концертных, оздоровительно-спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.
Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня опубликования.
Фото: korrespondent.net
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