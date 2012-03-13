Королева в российском эфире поиздевалась над украинским языком (ВИДЕО)

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Во время премьеры музыкального шоу «Россия против Украины» на телеканале НТВ, Наташа Королева поиздевалась над украинским языком.

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».

В первой передаче ведущие программы Сергей Жигунов и Наташа Королева спорили о достоинствах обеих стран и обсуждали различные вопросы – в том числе и языковой.

Жигунов заявил, что украинского языка нет и навел в пример слов «футбол», «театр» и «президент», которые в обоих языках звучат почти одинаково.

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В ответ Королева, якобы желая доказать обратное, «перевела» на украинский язык названия спичек и зажигалки – в ее версии это звучало как «швабрыкы» и «спалахуйка».

Это вызвало громкий хохот в зале, а Жигунов заявил, что «есть чем гордиться».

Причина, по которой Наташа Королева назвала «ciрники» «швабрыками», а «запальничку» – «спалахуйкой», остается неясной.

Как известно, Наташа Королева родилась и выросла в Киеве, однако уже много лет проживает в России.

фото, видео: ntv.ru, censor.net.ua

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