Сторонники МММ-2011 организовали митинг

В столице Урала, городе Екатеринбург, 10 марта 2012 года состоялся многотысячный митинг сторонников финансовой пирамиды, созданной Сергеем Мавроди.

Основанием для массового недовольства стали действия министра экономики Михаила Максимова, направленные против МММ-2011. Вследствие требования министра с улиц Екатеринбурга были противозаконно убраны рекламные баннера МММ-2011. В акции протеста против чиновников приняли участие представители не только местных структур системы, но и участники из разных уголков России, Латвии, Израиля, Таиланда, Франции, Германии и Бирмы.

Долгий перечень стран возглавили по количеству приехавших украинцы, купившие все билеты в данном направлении, а также арендовавшие для этого автобусы и чартеры. Мероприятие собрало тысячи представителей всех возрастных категорий и социальных статусов, и, по словам организаторов, стало ярким проявлением единства, чувства уверенности и готовности граждан отстаивать свои законные права. Как заявил один из участников митинга: "...против пирамиды развернулась настоящая война, но мы не дадим себя в обиду".

"Руки прочь от МММ!", "Мавроди – наш рулевой!", "Мы меняем мир", "Мы можем многое!", - скандировали участники митинга. Также во время митинга проводился сбор подписей за отставку министра Михаила Максимова.