Табачник поклонился Януковичу ниже всех (ФОТО)

В Киеве во время официальной церемонии встречи Президента Виктора Януковича и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, глава государства пожал руку каждому чиновнику, не обойдя и Дмитрия Табачника.

После того, как прозвучали гимны Украины и Туркменистана, главы государств осмотрели строй воинов почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран. Виктор Янукович поприветствовал украинских чиновников и пожал каждому руку. Однако особое уважение президенту высказал глава Минобразования Дмитрий Табачник - он поклонился главе государства ниже всех, пишет Gazeta.ua.

После этого началась встреча Виктора Януковича и Гурбангулы Бердымухамедова в формате «с глазу на глаз». Далее под председательством президентов состоялись переговоры в расширенном составе.

Позже Дмитрий Табачник встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана по гуманитарным вопросам Сапардуры Тойлиевим и председателем Комитета по делам спорта и туризма Туркменистана Ферхатом Арджановим. Они обсудили вопросы строительства национальных спортивных комплексов и вопросы получения образования в Украине гражданами Туркменистана.

Ранее Главред сообщал, что в рамках визита предполагается подписание межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинско-туркменского сотрудничества, в частности в области науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.

фото: gazeta.ua

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