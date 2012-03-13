Янукович пообещал увеличить нагрузку на богатых

Президент Украины Виктор Янукович предлагает ввести налог на богатство и увеличить сбор на недвижимость.

Об этом глава государства заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего», сообщает пресс-служба Президента.

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Янукович подчеркнул, что предложит на рассмотрение парламента проект изменений в Налоговый кодекс относительно налога на недвижимое имущество.

«Речь идет об увеличении нагрузки на богатых», - заявил Президент.

Также глава государства заявил, что планирует внести отдельный закон о введении налога на богатство.

«Он также проработан, и касается вопроса справедливости налоговой системы», - сказал Янукович.

По словам главы государства, в ближайшее время он предложит на рассмотрение парламента и другие законопроекты, которые касаются администрирования налога и совершенствования системы управления финансами.

В частности, это касается вопроса внесения изменений в систему государственных закупок и упрощения лицензионной деятельности.

фото: president.gov.ua

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