Мубарак опубликовал свои мемуары о нищете и Каддафи

Экс-президент Египта Хосни Мубарак, который находится под стражей в госпитале Каира, опубликовал часть своих мемуаров в местных СМИ.

Ранее были опубликованы мемуары его жены Сюзан Мубарак, передает ИТАР-ТАСС.

Воспоминания свергнутого президента Египта касаются не только времени нахождения при власти. Мубарак описал годы своего детства, которые прошли в нищете.

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Сильнее всего будущий глава государства мечтал вырваться из финансовых трудностей, которые осложняли жизнь его семьи, в которой отец, рядовой госслужащий, не мог прокормить детей, и мать вынуждена была подать на алименты.

Мубараку был 21 год, когда он поступил на службу в Академию ВВС. Его финансовое положение немного улучшилось, но и тогда он не мог позволить себе купить костюм, а потому большую часть времени ходил в военной форме, за что неоднократно подвергался насмешкам сокурсников.

Немало испытаний и сложных моментов выпало на долю их брака с Сюзан Сабит, которая неоднократно просила развода у Хосни Мубарака, пока он не стал президентом. И только статус первой леди страны, с которым она не хотела расставаться ни при каких обстоятельствах, примирил ее с реальностью.

Многие главы книги посвящены политической жизни Египта и соседних государств последних десятилетий.

Одним из самых счастливых дней своей жизни Мубарак считает назначением на пост вице-президента Египта.

По его воспоминаниям, президент Анвар Садат, хоть и назначил его своим заместителем, был, тем не менее, весьма невысокого мнения о его умственных способностях, считал его идиотом, всячески оскорблял и унижал.

Более того, Садат планировал отстранить его от должности, но планам этим оказалось не суждено сбыться, потому что президента убили.

Особое место в мемуарах отводится Муаммару Каддафи. В числе других бывший президент вспоминает, как Каддафи пытался помочь бежать из тюрьмы убийцам Садата, которого считал своим злейшим врагом. Но та попытка провалилась.

Мемуары Мубарака написаны известным журналистом, который получил за это гонорар в размере 250 тысяч долларов.

Права на публикацию воспоминаний экс-президента Египта купило издательство Эдинбурга за 10 млн фунтов стерлингов.

фото: news.sky.com

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