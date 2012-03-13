БЮТ на выборах возглавит Турчинов?

{1-}

Вероятнее всего, Александр Турчинов возглавит избирательный список «Батькивщины» на предстоящих в октябре парламентских выборах. К такому выводу пришло большинство опрошенных сайтом «From-UA» экспертов.



«Хотя на данный момент Турчинов – не самый популярный кандидат, но он с самого начала «Батькивщины». Не сомневаюсь, что и у других есть амбиции, но вряд ли в БЮТ согласятся на другую кандидатуру» - уверен руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его мнению, именно кандидатура Турчинова может предотвратить возможные трения и даже раскол партии накануне выборов. Поэтому лучшим выходом из ситуации является выдвижение Александра Турчинова как лидера списка «Батькивщины» на грядущих выборах.



Кроме того, как отмечает политолог Вадим Карасев, «e Турчинова есть опыт и умения. Он провел, хоть и не очень удачно, избирательную кампанию на выборах киевского мэра. Играл ведущую роль трибуна антиправительственных выступлений в ходе процессов над Юлией Тимошенко. Так что опыт публичных кампаний у Турчинова довольно обширный».



Среди других потенциальных кандидатов на место №1 в списке самой влиятельной оппозиционной партии политологи чаще всего называли дочь опального экс-премьер-министра Евгению. Также определенные шансы на лидерство имеют экс-председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации Андрей Шевченко и вице-спикер Николай Томенко.



В частности, по мнению Фесенко, у Андрея Шевченко есть позитивный общественный бэкграунд и имидж честного принципиального журналиста. Тогда как Евгения Тимошенко, учитывая ее активную гражданскую позицию, могла бы стать, по словам политолога, символической фигурой.



В то же время, профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская Академия» Алексей Гарань считает, что БЮТу в нынешних условиях нужны нестандартные ходы. «Власть, вне всякого сомнения, будет прилагать усилия, чтобы разрушить в сознании людей стойкую ассоциацию между Тимошенко и избирательным списком «Батькивщины». Поэтому тот, кто решиться стать во главе списка, автоматически попадет под прицел так называемых «черных» PR-технологий. Ему придется тянуть на себе всю информационную составляющую кампании, и при этом совмещать качества яркого публичного политика и «тени» Тимошенко – личного представителя без собственных амбиций, чтобы сохранить партию и доверие граждан до момента ее возвращения в активную политику».

фото: byut.com.ua