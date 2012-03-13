Иващенко уверен, что суд его оправдает

{1-} Бывший исполняющий обязанности министра обороны Валерий Иващенко убежден, что суд признает его невиновным в инкриминированных ему преступлениях.

Во время судебного заседания Иващенко заявил, что его оправдает либо Печерский суд Киева, либо Европейский суд по правам человека, передает «Интерфакс-Украина».

«У меня нет никаких сомнений, что после того, как будет решение в этом суде или, если необходимо, в других высших инстанциях, Европейский суд рассмотрит мое дело, я выйду на свободу и буду оправдан», - утверждает Иващенко.

«Но кто будет отвечать за то, что полтора года вычеркнуты из моей жизни? Впрочем, я уверен, что виновные в этом будут найдены и наказаны», - заявил бывший и.о. министра обороны.

При этом Иващенко отметил, что за более чем полтора года он мог бы сделать многое для страны.

«За это время я сделал бы все, чтобы удвоить то хорошее, что я сделал раньше. Вместо этого меня вычеркнули из жизни по показаниям двух-трех негодяев, из которых другие негодяи сфабриковали дело», - заявил экс-чиновник.

Напомним, как сообщал «Главред», Печерский райнный суд Киева после более чем месячного перерыва 1 марта возобновил судебное следствие по делу бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Как сообщалось, Иващенко был задержан в августе 2010 года и заключен под стражу.

фото: podrobnosti.ua

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