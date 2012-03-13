Украина упростила пересечение границы с Россией

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об упрощении порядка пересечения границы Украины и России для жителей приграничных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее соответствующее соглашение между правительствами Украины и России было ратифицировано Верховной Радой.

Одним из ключевых новшеств нового порядка является возможность пересечения границы не только пешком, но и на личном автотранспорте и рейсовых автобусах.

Документ также дает возможность находиться до 90 суток на территории приграничных регионов Украины и РФ без регистрации и заполнения иммиграционных карт.

Верховная Рада ратифицировала это соглашение 22 февраля.

Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин во время недавнего визита в Киев заявил, что со стороны России ратификации не требуется, потому что это соглашение не содержит норм иных, чем те, что уже имеются в российском законодательстве.

фото: president.gov.ua

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