Туркменбаши во время официального визита в Украину посетит Национальный цирк

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который находится с официальным визитом в Киеве, 14 марта посетит Национальный цирк Украины.

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Цирковое выступление готовят параллельно Национальный цирк Украины и народная конно-акробатическая группа Туркменистана «Галкыныш» («Возроджение»).

«Они уже приехали в Киев, добирались на самолете, отдельно от своего президента. Лошадок десять, все разной масти: есть белые, рыжие, соловые, буланые. Сегодня уже тренировали свое выступление на арене», - сообщили в киевском цирке.

По словам директора цирка Владимира Шевченко, совместное выступление займет не более 40 минут – участие делегаций ограничено по времени.

«У них, кроме лошадей, животных в цирке больше нет – значит, мы сделаем упор именно на экзотических животных. Покажем обезьян, кенгуру. В общем, все, что есть в обычной программе. Представление будет благотворительным и бесплатным, дети-сироты съедутся на него со всей Украины», - сказал он.

Выступать на арене Национального цирка будут лошади ахалкетинской породы. Такого же жеребца подарили Виктору Януковичу в сентябре прошлого года в Ашхабаде.

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