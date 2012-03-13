Россия потеряла свои позиции в Украине - Затулин

{1-} Российские дипломаты не справляются со своими обязанностями, поэтому Россия теряет свои позиции в Украине.

Об этом заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает УНИАН.

«То, что послы, дипломаты, официальные и неофициальные посредники, не выполняют своей роли – для меня очевидно. Если бы они выполняли, то взаимного непонимания, кто прав, а кто виноват, не возникало бы», - уточнил Затулин.

По его словам, на украинском направлении должна состояться смена кадров.

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«Я вижу, что к нынешнему послу (Михаилу Зурабову – прим.ред.) в Киеве относятся с неким пиететом и уважением – он неглупый человек, с опытом министерской работы. Но совершенно очевидно, что посол при всех своих талантах и интересах, которые простираются гораздо дальше Украины, мыслит глобальными категориями, со вкусом рассуждает о причинах экономического кризиса в мире на любой встрече. Но в вопросах оперативного реагирования, выстраивания отношений с влиятельными людьми в Украине – у меня такое впечатление, что он не снисходит до этого. Он не выполняет ту функцию, которую обязан выполнять посол», - считает Затулин.

«Да он и не дипломат в общем-то. Это было одним из сомнений, когда его назначали, и сейчас оно как раз срабатывает. Он не создает той атмосферы, которая способна смягчить каким-то образом объективные проблемы, существующие в российско-украинских отношениях», - добавил он.

Также директор Института стран СНГ отметил, что России действительно очень не везет в этом плане.

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«Предшественник Зурабова, Виктор Степанович Черномырдин, действительно был неплохим человеком, пользовался уважением и у российских, и украинских политиков, авторитетом, но до деталей не снисходил. Даже свои реляции в МИД при нем - дипломатическую почту доверено было подписывать советнику-посланнику. Ну, не царское это дело. А какие результаты? Виктора Степановича назначили послом в Украину, когда был Президентом Леонид Кучма, и между ними вообще не было никаких проблем во взаимоотношениях – они были довольны друг другом. Вот такие довольные друг другом они пришли к 2004 году, провалу на выборах и «оранжевой революции», - утверждает Затулин.

По его мнению, позиции России в Украине были утрачены. А это значит, что со своей функцией посол не справился.

«У власти в Украине с 2010 года находится дружественное нам правительство, с которыми мы вступили в дружеские отношения, высшим достижением которых стали апрельские Харьковские соглашения, и с той поры длится пауза. Пауза не может так долго длиться – попробуйте держать паузу на протяжении нескольких лет, и вы задохнетесь. Все предложения, которые высказывались, за редким исключением, не реализованы», - подчеркнул он.

Исключением Затулин считает атомную отрасль, в которой «Росатом» добился некоторых результатов, а все остальные – самолетостроение, судостороение, обновление ЧФ РФ находятся в состоянии «процесс продолжается, а результата нет».

фото: materik.ru

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