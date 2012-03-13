Агентство Fitch повысило рейтинг Греции

{1-} Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Греции.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Рейтинг был повышен до категории «В-» со стабильным прогнозом.Напомним, ранее Греции был установлен минимальный по шкале Fitch уровень «ограниченного дефолта».

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента повышен до «В» с «С», страновой потолок подтвержден на уровне «ААА».

Напомним, как сообщал «Главред», 22 февраля Fitch понизило рейтинг Греции до преддефолтного «С» с «ССС» и подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне «С».

9 марта агентство понизило долгосрочный этой страны в иностранной и национальной валюте до уровня «RD» (ограниченный дефолт).

В тот же день Греция заручилась согласием подавляющего большинства инвесторов для крупнейшей в истории реструктуризации суверенного долга. Таким образом, стране удалось избежать неконтролируемого дефолта, потери от которого для еврозоны оценивались в 1 триллион евро.

Ранее Fitch прогнозировало, что Греция в конечном итоге объявит контролируемый дефолт.

фото: teleobektiv.ru

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