Агентство Fitch повысило рейтинг Греции

{1-} Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Греции.
Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
Рейтинг был повышен до категории «В-» со стабильным прогнозом.Напомним, ранее Греции был установлен минимальный по шкале Fitch уровень «ограниченного дефолта».
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента повышен до «В» с «С», страновой потолок подтвержден на уровне «ААА».
Напомним, как сообщал «Главред», 22 февраля Fitch понизило рейтинг Греции до преддефолтного «С» с «ССС» и подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне «С».
9 марта агентство понизило долгосрочный этой страны в иностранной и национальной валюте до уровня «RD» (ограниченный дефолт).
В тот же день Греция заручилась согласием подавляющего большинства инвесторов для крупнейшей в истории реструктуризации суверенного долга. Таким образом, стране удалось избежать неконтролируемого дефолта, потери от которого для еврозоны оценивались в 1 триллион евро.
Ранее Fitch прогнозировало, что Греция в конечном итоге объявит контролируемый дефолт.
фото: teleobektiv.ru
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