Пенсионный фонд готов повысить выплаты 9 миллионам украинцев

{1-} Пенсионный фонд Украины (ПФ) готов обеспечить реализацию социальных инициатив Президента Виктора Януковича относительно повышения пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Все меры в отрасли пенсионного обеспечения, предусмотренные новыми социальными инициативами Президента, которые были озвучены на расширенном заседании Кабинета министров 7 марта, Пенсионный фонд реализует в четко определенные сроки», - утверждают в ПФ.

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В Фонде утверждают что, с 1 мая начнут перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которым она была назначена до 2008 года.

По расчетам ПФ, увеличение пенсии коснется 8,8 миллиона украинцев, которые в течение мая-декабря 2012 года в среднем дополнительно получат 103,6 гривны ежемесячно.

Кроме того, с 1 мая будут повышены до 42% прожиточного минимума нетрудоспособных лиц (вместо существующих 28%) доплаты к пенсиям членов семей умерших инвалидов войны.

«Каждый из них дополнительно получит в среднем в течение мая-декабря 119 гривен», - утверждают в ПФ.

Также с 1 июня будет поэтапно пересмотрен размер пенсий военнослужащих, лиц командующего и рядового состава, которые покинули службу.

ПФ также подчеркивает, что для роста пенсионных выплат для участников войны государство намерено выделить дополнительно 449,3 миллиона гривен.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Виктор Янукович поручил Кабмину с мая провести перерасчет пенсий.

Как известно, количество пенсионеров в Украине на 1 января 2012 года составляло 13,8 миллиона человек, средний размер пенсии – 1 246,3 гривны.

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