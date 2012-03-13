Суд занялся иском об увольнении Анны Герман

{1-} Высший административный суд принял к рассмотрению иск к главе государства, который требует уволить Анну Герман с должности советника Президента.

Соответствующее заявление в суд подал адвокат Владимир Оленцевич, передает «Украинская правда».

По мнению адвоката, Анна Герман ведет дискредитацию «путем распространения по планете Земля гнусной клеветы на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложной информации о своем влиянии на Президента в процессе реализации последним конституционных полномочий».

Оленцевич сообщил, что 27 февраля 2012 года он направил в Высший админсуд иск, а 7 марта назначил дату слушаний – 11.00 15 марта.

«Меня приятно удивила необыкновенная скорость, с которой мой иск был принят к производству. Результаты судебной реформы налицо», - подчеркнул адвокат.

В своем иске Оленцевич утверждает, что Герман должна быть уволена за публичные заявления, которые она не имела права делать.

Так, в телеэфире от 19 сентября 2011 года Герман, говоря о ситуации вокруг дела Юлии Тимошенко, заявила, что «если бы Янукович решал это дело, он бы не сделал себе такой огромной кривды».

«Потому что тот, кто сделал это в то время, когда Янукович был в отпуске, когда было сделано так, что он не имел информации, если бы я знала, кто принимал такое решение, я бы задушила его собственными руками», - уточнила Герман в телеэфире.

По мнению Оленцевича, «совершенно очевидно», что эти слова Герман «представляют собой акт циничного надругательства последней над живым телом Конституции Украины».

Адвокат также утверждает, что это «акт гнусной клеветы на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине, направленной на формирование у широкой мировой общественности мнения о подконтрольности независимой судебной власти в Украине какому-то демоническому лицу».

В свою очередь Герман заявила, что она «гордится государством, в котором каждый гражданин может обратиться в суд, даже к самой высшей личности в стране, и суд рассматривает каждое представление».

«Как законопослушная гражданка я выполню любое решение суда», - добавила она.

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